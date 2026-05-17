ACEes浮所飛貴、美肌の秘けつ明かす “肌オバケ軍団”の超ストイックなスキンケア＆食生活を公開
5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、18日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組アット】効果あり？滝沢眞規子から頭皮マッサージを受ける徳井義実
今回は「超肌ケアSP」を放送する。ゲストには“肌オバケ軍団”として青木源太、浮所、鈴木啓太、滝沢眞規子、直川貴博、バービー（フォーリンラブ）や、美容家・大野真理子、美容皮膚科医芸人・しゅんしゅんクリニックP、美容研究家・藤本スバルが登場。しゃべくりメンバーの生活習慣をぶった斬りながら、普段意識している美容習慣を紹介していく。
かつて剛毛に悩んでいたというフリーアナウンサーの青木が「人生が変わります」と切り出し、「脱毛してから仕事がどんどん増えていきました」「脱毛して顔の印象がパッと明るくなって仕事が増えた」と、脱毛が自身にとって大きな転機になったと明かす。有田哲平の「（仕事が増えたのは）実力でしょ？」との問いかけにも「冷静に見て実力はありません」と自らバッサリ。ただその痛みはすさまじいようで、ほかのゲストたちも「ゴーグルを外した時にはブワーッと涙が…」「正直痛みはもう“耐え”です」と口々に語り、文字通り涙ぐましい努力で美を追求していると語る。
ゲストの半数以上が脱毛経験者ということもあり、しゃべくりメンバーも次第に「なんで脱毛した方がいいの？」「O脱毛はなんのためにやるの？」と興味津々に。最新の脱毛事情や、そのデメリットも解説する。
元サッカー日本代表の鈴木は、現在自身が手がける事業を踏まえ「腸活から美肌」をテーマに、便が「自分からのお便り」と食生活の重要性を語る。肌オバケ軍団の朝食の写真がモニターに出ると、栄養バランスのとれた料理や品数の多さにしゃべくりメンバー騒然となる。
「たるみ」についての話題では、滝沢が「私は顔を触るより頭皮のマッサージ」と語り、徳井義実に実演。あまりの痛みに悶絶する。
浮所は自身の肌ケアについて「肌と会話するのが大事だと思うんです」「『いま目の下塗ったよ〜』って思い込みながらやるときれいになる」と力説。さらに「日陰を選んで歩く」「顔を物理的に日陰にする」などと日頃徹底している独特な紫外線対策も明らかになる。
さらに、きょうからできる「601円づけ」などのスキンケア、おすすめのヘアケアや生活習慣まで、「肌オバケ軍団」たちがこだわりの美肌作りを徹底解説する。
【番組アット】効果あり？滝沢眞規子から頭皮マッサージを受ける徳井義実
今回は「超肌ケアSP」を放送する。ゲストには“肌オバケ軍団”として青木源太、浮所、鈴木啓太、滝沢眞規子、直川貴博、バービー（フォーリンラブ）や、美容家・大野真理子、美容皮膚科医芸人・しゅんしゅんクリニックP、美容研究家・藤本スバルが登場。しゃべくりメンバーの生活習慣をぶった斬りながら、普段意識している美容習慣を紹介していく。
ゲストの半数以上が脱毛経験者ということもあり、しゃべくりメンバーも次第に「なんで脱毛した方がいいの？」「O脱毛はなんのためにやるの？」と興味津々に。最新の脱毛事情や、そのデメリットも解説する。
元サッカー日本代表の鈴木は、現在自身が手がける事業を踏まえ「腸活から美肌」をテーマに、便が「自分からのお便り」と食生活の重要性を語る。肌オバケ軍団の朝食の写真がモニターに出ると、栄養バランスのとれた料理や品数の多さにしゃべくりメンバー騒然となる。
「たるみ」についての話題では、滝沢が「私は顔を触るより頭皮のマッサージ」と語り、徳井義実に実演。あまりの痛みに悶絶する。
浮所は自身の肌ケアについて「肌と会話するのが大事だと思うんです」「『いま目の下塗ったよ〜』って思い込みながらやるときれいになる」と力説。さらに「日陰を選んで歩く」「顔を物理的に日陰にする」などと日頃徹底している独特な紫外線対策も明らかになる。
さらに、きょうからできる「601円づけ」などのスキンケア、おすすめのヘアケアや生活習慣まで、「肌オバケ軍団」たちがこだわりの美肌作りを徹底解説する。