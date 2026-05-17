フランスのカンヌ国際映画祭で、最高賞「パルムドール」を競うコンペ部門で是枝裕和監督の作品が公式上映されました。

記者

「いま是枝監督、綾瀬はるかさんらがレッドカーペットを歩いています」

16日、カンヌ国際映画祭で是枝裕和監督の最新作「箱の中の羊」の公式上映が行われました。

この作品は、綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんが夫婦役を演じ、亡くした息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れる家族の物語です。

作品を観た人

「新しいテクノロジーや人工知能について、こうした視点で捉えるのは本当に新鮮だと感じました」

「演技は素晴らしかった。日本の映画が常に持ち合わせている、おとぎ話や自然、そして現実生活との調和はまさに完璧です」

是枝監督は2018年公開の映画『万引き家族』以来、8年ぶりの「パルムドール」受賞が期待されています。

是枝裕和 監督

「2時間集中を切らさずに見てくれた。笑ってくれましたし、そのへんは良かった、届いたなという感じはありました」

出演者たちは…

綾瀬はるかさん

「本当に上映中にここで笑いが起こるんだとか、反応がまた日本の方とは違ってすごく新鮮で、それも含めて一緒に体感できたのがとっても面白かったです」

千鳥 大悟さん

「10分近くですか。拍手をしたこともないし、されたこともないし」

記者

「大悟さんが（映画で）自然だったので、本物の俳優さんのようでした」

千鳥 大悟さん

「いえいえ、本物の俳優でした」

コンペ部門には、他にも濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」がノミネートされていて、結果は23日に発表されます。