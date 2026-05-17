岡本和真は「5月の最高の戦力の1人」　攻守で光る三塁手に現地メディアも満足「ハイライト級のプレーも披露している」

攻守に存在感を放つ岡本への期待が高まっている(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真は開幕以降、ここまでレギュラー出場を続けており、メジャーリーガーとして順調なスタートを切っている。チームが現在も波に乗り切れていない中で、背番号7の攻守における存在感は増す一方だ。

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現在、チームで唯一人、二桁本塁打を記録するなど“長距離砲”としての期待にも応える数字を残している岡本。その日本人ルーキーのここまでの活躍を球団専門サイト『BLUEJAYS NATION』でも振り返っており、攻守における貢献度を改めて評価している。

同メディアでは現地時間5月17日に「ブルージェイズ：カズマ・オカモトは、チームの主力三塁手としての地位を確立した」と銘打ったトピックを掲載。その中では、「オカモトに対する序盤の評価は、期待以上と言える。ここ1か月では、ブルージェイズ打線で最も効果的な存在となっている」などと綴っており、現在起用されている4番打者としての内容も称賛。今季、例年より長打を記録できてないウラディミール・ゲレーロJr.との関係性もフォーカスしており、「もしオカモトが4番としてこの好調を維持できれば、相手投手が3番のゲレーロJr.を過度に避ける展開を防げるかもしれない」などと指摘。

同メディアは、「オカモトが中軸として機能すれば、ゲレーロJr.のパワー復調を後押しする可能性がある」として、両者による相乗効果にも期待を寄せる。また、3塁の守備についても言及しており、「オカモトの守備面についても、シーズン前には多くの疑問の声があった。しかし、ここまでは問題なくフィットしているように見える」と同メディアは見解を示す。