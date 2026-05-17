◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA（17日、東京ドーム）

勢い止まらぬ6連勝をあげた巨人。試合後には巨人・阿部慎之助監督が、インタビューに応じました。

この日の先発・竹丸和幸投手は、度々ランナーを背負うも、6回無失点の粘投。「ナイスピッチングでした」と称賛します。6回での降板についても、今後の中6日でのローテーション起用を見越してだったと説明。今後にも期待を寄せました。さらに6試合ぶりのスタメン起用に応えた岸田行倫選手についても評価。完封に導く好リードを見せながら、決勝タイムリーを放つ攻守の躍動に「らしさが出てきた」としながら「久々のスタートだったんですけどね、良い仕事をしてくれた」と笑みを浮かべました。

1点差で迎えた9回のマウンドにあがったのは、3連投での起用となったマルティネス投手。阿部監督は「セーブ機会があれば本人が今日行くって言ってくれたので」と明かし、その存在について「本当にありがたいですし、頼もしかったですね」と感謝しました。

この日は1得点のみにとどまりましたが、浦田俊輔選手が三盗を決めるなど、全体でも5盗塁をマーク。足でも得点圏に進み、相手バッテリーを追い詰めました。この躍動についても「みんなが積極的に行ってくれた結果」とたたえ、ねぎらいます。

この躍動もあり6連勝。「すごく良い試合が続いて、勝ちにつながっている」と振り返りながらも、阿部監督は気を引き締め、「また来週からも大事な試合がありますので、そこに準備したい」と意気込みました。