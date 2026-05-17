今日17日(日)は、東京都心や名古屋、福岡などで今年初めて最高気温が30℃以上の真夏日となり、真夏日地点は200地点と今年最多となりました。明日18日(月)〜19日(火)が暑さのピークで、真夏日地点は今年初の250地点超えとなり、18日(月)は300地点近い予想です。最高気温35℃以上の猛暑日の所もあるでしょう。空気は乾いていますが、まだ身体が暑さになれていないため熱中症には十分に注意しましょう。

17日(日)は東京都心や名古屋で今年初30℃以上 真夏日地点は今年最多

今日17日(日)は、本州付近は高気圧に覆われ、強い日差し+上空には季節先取りの暖気が流れ込み、九州〜東北にかけて最高気温30℃以上の真夏日が続出となりました。900地点あまりある全国アメダスの内、196地点(16時まで)で真夏日となり今年最多となりました(17時までに真夏日は200地点、南鳥島除く)。



16時までの最高気温は、加計(広島県安芸太田町)34.8℃と、猛暑日一歩手前まで上がり、5月1位の値を更新しました。東京都心と福岡30.2℃、名古屋31.1℃など今年初めて真夏日となりました。



山口33.0℃、熊本32.6℃は、ともに4日連続の真夏日となりました。5月中旬までに4日連続の真夏日となるのは、山口、熊本ともに統計開始以来初めてです。



真夏とは違い空気は乾いていて、最小湿度は米子(鳥取)で6%(統計史上1位)など、西日本で一桁の所もありました。

週明け18日(月)〜19日(火)が暑さピーク 猛暑日予想も

週明け18日(月)は、この土日より更に暑く、一連の暑さのピークとなりそうです。季節先取りの暖気+強い日差しで気温はグングン上がり、最高気温30℃以上の真夏日は今年初めて250地点を超え、明日18日(月)は300地点に迫る予想です。



18日(月)は、日田(大分)36℃、豊岡(兵庫)35℃と、今年全国で初めて、最高気温35℃以上の猛暑日になる予想です。佐賀・京都・福島・山形34℃、熊本・甲府33℃、山口・前橋32℃、大阪・名古屋31℃などとなっています。大阪は今日17日(日)の最高気温は29.9℃でしたが、明日18日(月)は今年初の真夏日になる予想です。



東京都心は29℃ですが、30℃を超え2日連続の真夏日になる可能性もあります。空気は比較的乾いていますが、まだ身体が暑さに慣れていないため、こまめに「休息・冷却・水分補給」を心がけましょう。

20日(水)以降は梅雨のはしり 季節先取りの暑さ収まる

この先20日(水)以降は、「梅雨のはしり」となり、季節先取りの暑さは収まるでしょう。今日17日(日)は今年初の真夏日となった、東京都心や名古屋は、21日(木)は最高気温が20℃を少し超えるくらいで、半袖ではヒンヤリ感じられそうです。



暑さに身体を慣らす「暑熱順化」は、ウォーキングや筋トレのほか、日常生活でもシャワーですませず湯船に浸かる、ひと駅余分に歩く、エスカレーターではなく階段を使うなど、ちょっとした事が汗をかくトレーニングになります。暑熱順化には2週間程度かかるといわれます。また、暑熱順化をしても、しばらく暑さが収まると戻ってしまいます。意識して、日頃から暑熱順化を心がけましょう。