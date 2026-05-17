栃木県で女性が殺害され、少年4人が逮捕された強盗殺人事件です。きょう未明、羽田空港で事件の指示役とみられる男が逮捕されましたが、さきほど、警察が事件に関わったとして、さらに25歳の女の身柄を確保したことがわかりました。

今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害されました。

警察は、実行役のいずれも16歳の男子高校生4人を強盗殺人の疑いで逮捕していますが、きょう未明、羽田空港の国際線ターミナルで指示役とみられる横浜市の28歳の男を逮捕し、さきほど事件に関わったとして、さらに神奈川県内で25歳の女の身柄を確保したことがわかりました。

女は指示役の1人とみられるということです。

捜査関係者によりますと、28歳の男は保安検査場を通過した制限エリア内で身柄を確保されていて、海外へ逃亡しようとしていたとみられるということです。

男は指示役とみられ、事件当時、現場から離れた栃木県内の場所から実行役の少年4人に指示を出していたということです。

警察は、さきほど身柄を確保した女と男との関係を調べるとともに、さらに上の立場の人物がいる可能性も視野に捜査しています。