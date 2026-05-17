◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―５ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）

ヤクルトは投打がかみ合い快勝。カード勝ち越しを決めた。松本健吾投手が７回４安打１失点の好投で、球団の生え抜きでは２０１５年の秋吉亮以来１１年ぶりとなる開幕５連勝を飾った。

５―１の７回。先頭の細川に四球を与えた、続く石伊をカットボールを打たせて遊ゴロ併殺打に仕留めた。ボスラーも一ゴロに抑えてこの回限りでお役ご免となった。味方の援護と好守にも支えられ５勝目をつかんだが「運も絡んでくることなので。変に意識とかもありません」と控えめに喜んだ。

５戦連続でクオリティースタート（６回以上自責３以下）を達成。安定感が光る右腕は「今年先発をやり始めてから、しっかり試合をつくるっていう部分は毎試合課題というか、それが先発の仕事だと思うので。その仕事しっかりできているのは、いい部分かな」と振り返った。

池山監督も「７回の先頭に四球を出したところはヒヤッとしたんだけど、その後、きっちりダブルプレーで抑えたところは成長を感じるし、５勝０敗ですかね。数字がいいからこそ相手もボールの勢いやキレを感じると思うので、引き続き状態良く投げてもらえれば」と次戦への期待を語った。