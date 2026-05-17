◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡ３連戦に３連勝し、今季最長の連勝を「６」に伸ばした。先発したドラフト１位・竹丸和幸投手は、６回５安打無失点で両リーグトップタイの５勝目（２敗）。同一カード３連戦３連勝は今季初で、チームの貯金は今季最多の５となった。

竹丸のヒーローインタビューは以下。

−どんな気持ちでマウンドに？

「チームが連勝中だったので、なんとか勝てるようにという思いでマウンドに上がりました」

−自身の投球を振り返って無失点、いかがでしたか？

「ピンチは結構あったんですけど、粘れてよかったです」

−１回裏には岸田が先制打。コンビネーションは？

「最高でした」

−岸田捕手のリードは？

「最高でした」

−ピンチではは（岸田に）どんなことを言われていたんですか？

「しっかり粘っていこうという感じでした」

−５勝目

「最高です」

−チームは６連勝

「最高です」

−次はヤクルト、阪神と対戦。

「次も勝てるように頑張ります」