【巨人】「最高」「最高」「最高」「最高」ドラフト１位・竹丸和幸、１２球団トップタイ５勝で６連勝の立役者に…ヒーローインタビュー一問一答
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）
巨人がＤｅＮＡ３連戦に３連勝し、今季最長の連勝を「６」に伸ばした。先発したドラフト１位・竹丸和幸投手は、６回５安打無失点で両リーグトップタイの５勝目（２敗）。同一カード３連戦３連勝は今季初で、チームの貯金は今季最多の５となった。
竹丸のヒーローインタビューは以下。
−どんな気持ちでマウンドに？
「チームが連勝中だったので、なんとか勝てるようにという思いでマウンドに上がりました」
−自身の投球を振り返って無失点、いかがでしたか？
「ピンチは結構あったんですけど、粘れてよかったです」
−１回裏には岸田が先制打。コンビネーションは？
「最高でした」
−岸田捕手のリードは？
「最高でした」
−ピンチではは（岸田に）どんなことを言われていたんですか？
「しっかり粘っていこうという感じでした」
−５勝目
「最高です」
−チームは６連勝
「最高です」
−次はヤクルト、阪神と対戦。
「次も勝てるように頑張ります」