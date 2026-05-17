1児の母・丘みどり、4歳長女のためのマイメロディ弁当披露に反響「クオリティ高い」「品数がすごい」
【モデルプレス＝2026/05/17】演歌歌手の丘みどりが5月17日、自身のInstagramを更新。娘のためのキャラクター弁当を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳演歌歌手「愛情にあふれてる」と話題の豪華キャラ弁
丘は「娘のお弁当」「＃マイメロ」とつづり、4歳の長女のために作ったサンリオのキャラクター「マイメロディ」をモチーフにした弁当の写真を公開。ピンク色のふりかけやハムを使って表現したマイメロディの形のおにぎり、唐揚げ、ハート形の卵焼き、ブロッコリー、ウインナー、枝豆、花の形のサンドイッチなどが詰められた可愛らしい弁当を披露している。
この投稿には「愛情にあふれてる」「可愛いお弁当」「クオリティ高い」「品数がすごい」「お弁当箱開けたとき嬉しいだろうな」といった反響が寄せられている。
丘は2021年5月に一般男性と再婚、同年10月に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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◆丘みどり、娘のための弁当公開
丘は「娘のお弁当」「＃マイメロ」とつづり、4歳の長女のために作ったサンリオのキャラクター「マイメロディ」をモチーフにした弁当の写真を公開。ピンク色のふりかけやハムを使って表現したマイメロディの形のおにぎり、唐揚げ、ハート形の卵焼き、ブロッコリー、ウインナー、枝豆、花の形のサンドイッチなどが詰められた可愛らしい弁当を披露している。
この投稿には「愛情にあふれてる」「可愛いお弁当」「クオリティ高い」「品数がすごい」「お弁当箱開けたとき嬉しいだろうな」といった反響が寄せられている。
丘は2021年5月に一般男性と再婚、同年10月に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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