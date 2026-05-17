さくら、黒ワンピで美背中際立つ「オーラが凄すぎる」「憧れる」の声【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】YouTuber・さくらが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】美人YouTuber、ノースリで美素肌全開
黒いロング丈のワンピースに黒い帽子を被って登場。背中がざっくり空いたワンピースからは美しい背中が際立っていた。
トップではウィンクを見せ、会場から大きな歓声が上がった。さくらのランウェイに、ネット上では「オーラが凄すぎる」「憧れる」「さすがのランウェイ」といった反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】美人YouTuber、ノースリで美素肌全開
◆さくら、黒ワンピで美背中披露
黒いロング丈のワンピースに黒い帽子を被って登場。背中がざっくり空いたワンピースからは美しい背中が際立っていた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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