春巻きの皮、じつは生でもOK！巻くだけ『トマチーブリトー』が忙しい朝の救世主に

「春巻きの皮＝揚げるもの」と思っていませんか？ じつはそのままでも食べられるから、超速朝ごはんにも大活躍するんです。

教えてくれたのは、爆速レシピクリエイター・およねさん。トマト、ハム、チーズをくるっと包めば、あっという間にブリトー風に。トマト×チーズの間違いない組み合わせで、ぺろっと食べられちゃいます。

『生のままでトマチーブリトー』のレシピ

材料（2本分）

春巻きの皮※……2枚

卵……1個

トマト……1/4個

ハム……2枚

スライスチーズ（溶けないタイプ）……2枚

市販のミートソース……大さじ2

サラダ油……小さじ1

※一般的な春巻きの皮は一度焼いてあるため生食可能。ただし「揚げ春巻き専用」や「要加熱」と記載された商品は生のままでは食べられません。パッケージの注意事項を確認し、加熱不要タイプを使ってください。

作り方

（1）ボールに卵を割りほぐす。フライパンにサラダ油を中火で熱し、卵を流し入れてかき混ぜながら加熱し、スクランブルドエッグを作る。トマトはへたを取り、縦に幅5mmほどの薄切りにする。

（2）春巻きの皮1枚を角を手前にして置く。手前にスライスチーズ1枚、ハム1枚、トマトの1/2量、スクランブルドエッグの1/2量を順にのせ、ミートソース大さじ1をかける。

（3）皮の左右を折りたたみ、手前から巻く。25cm四方のオーブン用シートで包み、両端をねじって留める。残りも同様にする。食べやすいよう、シートごと斜め半分に切る。

具材はキャベツやツナに替えても◎！ 冷蔵庫にあるものでくるっと巻いて、自分だけのアレンジを楽しんでみてください。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）