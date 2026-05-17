鹿島のEAST首位通過が決定! 荒木遼太郎&師岡柊生のゴールで10人千葉に完封勝利
[5.17 J1百年構想リーグEAST第17節 千葉 0-2 鹿島 フクアリ]
J1百年構想リーグEAST第17節が17日に開催され、1位鹿島アントラーズは敵地で10位ジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利した。2度のPK勝ちを含む4連勝を飾り、1試合を残してEAST首位が確定。千葉は2連敗を喫し、最下位が決定した。
勝てば1位通過が決まる状況だった鹿島は前半43分に先制。FW鈴木優磨が相手の隙を突いて高い位置からプレッシャーをかけ、スライディングで流れたボールがボックス内のMF荒木遼太郎に渡る。
荒木は右からフォローに来た鈴木に預け、リターンパスをもらうと、右へのコントロールから右足でシュート。ディフレクションを経てゴール左に吸い込まれ、今季初得点をマークした。
追いかける千葉は後半16分、FWカルリーニョス・ジュニオが2枚目のイエローカードで退場し、数的不利に陥る。
後半43分には鹿島のカウンターからFW師岡柊生が今季2ゴール目を挙げ、2-0とした。
そのまま鹿島が無失点で逃げ切りに成功。昨季のJ1王者が百年構想リーグ制覇に前進した。
J1百年構想リーグEAST第17節が17日に開催され、1位鹿島アントラーズは敵地で10位ジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利した。2度のPK勝ちを含む4連勝を飾り、1試合を残してEAST首位が確定。千葉は2連敗を喫し、最下位が決定した。
勝てば1位通過が決まる状況だった鹿島は前半43分に先制。FW鈴木優磨が相手の隙を突いて高い位置からプレッシャーをかけ、スライディングで流れたボールがボックス内のMF荒木遼太郎に渡る。
追いかける千葉は後半16分、FWカルリーニョス・ジュニオが2枚目のイエローカードで退場し、数的不利に陥る。
後半43分には鹿島のカウンターからFW師岡柊生が今季2ゴール目を挙げ、2-0とした。
そのまま鹿島が無失点で逃げ切りに成功。昨季のJ1王者が百年構想リーグ制覇に前進した。
ついに復帰後初ゴール— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 17, 2026
鈴木優磨の猛プレスから
荒木遼太郎が仕留めた!
首位通過へ待望の先制弾
明治安田J1百年構想リーグ
千葉×鹿島
#DAZN ライブ配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/Z82AUoqQPn