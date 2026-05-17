――――――――――――――――――― 5月18日 (月) ――

◆国内経済

・4月投信概況 (15:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・カナダ市場休場

・中国4月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国4月鉱工業生産 (11:00)

★中国4月小売売上高 (11:00)

・中国1-4月固定資産投資 (11:00)

・中国1-4月不動産開発投資 (11:00)

・米国5月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米国3月対米証券投資 (19日5:00)

★G7財務相・中央銀行総裁会議 (パリ、～19日)

・世界保健機関 (WHO) 年次総会 (ジュネーブ、～23日)

【海外決算】

[中]百度（バイドゥ）



――――――――――――――――――― 5月19日 (火) ――

◆国内経済

★1-3月期GDP (8:50)

・3月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・3月設備稼働率 (13:30)

・3月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ市場休場

・英国4月失業率 (15:00)

・ユーロ圏3月貿易収支 (18:00)

・米国4月中古住宅販売成約指数 (23:00)

★高市首相が訪韓 (～20日) 、日韓首脳会談

【海外決算】

[米]ホーム・デポ 、キーサイト・テクノロジーズ

◆新規上場、市場変更 など

〇伊藤忠食品 <2692> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月20日 (水) ――

◆国内経済

・4月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・4月訪日外客数 (16:15)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国5月最優遇貸出金利 (10:00)

・英国4月消費者物価指数 (15:00)

・ドイツ4月生産者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏4月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC議事録 (4月28日～29日開催分、21日3:00)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・APEC貿易担当大臣会合 (中国・蘇州、～23日)

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、アナログ・デバイセズ 、TJX 、ロウズ・カンパニーズ 、インテュイット 、ターゲット



――――――――――――――――――― 5月21日 (木) ――

◆国内経済

★3月機械受注 (8:50)

★4月貿易収支 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月食品スーパー売上高 (13:00)

・4月首都圏マンション市場動向 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月製造業PMI (16:30)

・ドイツ5月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏3月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏5月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏5月サービス業PMI (17:00)

・ユーロ圏3月建設業生産高 (18:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国5月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国4月住宅着工件数 (21:30)

・米国4月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国5月製造業PMI (22:45)

・米国5月サービス業PMI (22:45)

・ユーロ圏5月消費者信頼感 (23:00)

【海外決算】

[米]ウォルマート 、ディア＆カンパニー /[中]網易（ネットイーズ）

◆新規上場、市場変更 など

〇神戸電鉄 <9046> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 5月22日 (金) ――

◆国内経済

★4月全国消費者物価指数 (8:30)

・4月全国スーパー売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ1-3月期GDP[確報値] (15:00)

・ドイツ6月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・ドイツ5月Ifo景況感指数 (17:00)

★米国4月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)

・米国5月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)



――――――――――――――――――― 5月23日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 5月24日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・キプロス議会選挙



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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