今週の【重要イベント】1-3月期GDP、FOMC議事録、エヌビディア決算 (5月18日～24日)
――――――――――――――――――― 5月18日 (月) ――
◆国内経済
・4月投信概況 (15:00)
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・カナダ市場休場
・中国4月70都市新築住宅販売価格 (10:30)
★中国4月鉱工業生産 (11:00)
★中国4月小売売上高 (11:00)
・中国1-4月固定資産投資 (11:00)
・中国1-4月不動産開発投資 (11:00)
・米国5月NAHB住宅市場指数 (23:00)
・米国3月対米証券投資 (19日5:00)
★G7財務相・中央銀行総裁会議 (パリ、～19日)
・世界保健機関 (WHO) 年次総会 (ジュネーブ、～23日)
【海外決算】
[中]百度（バイドゥ）
――――――――――――――――――― 5月19日 (火) ――
◆国内経済
★1-3月期GDP (8:50)
・3月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・3月設備稼働率 (13:30)
・3月第3次産業活動指数 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ市場休場
・英国4月失業率 (15:00)
・ユーロ圏3月貿易収支 (18:00)
・米国4月中古住宅販売成約指数 (23:00)
★高市首相が訪韓 (～20日) 、日韓首脳会談
【海外決算】
[米]ホーム・デポ 、キーサイト・テクノロジーズ
◆新規上場、市場変更 など
〇伊藤忠食品 <2692> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月20日 (水) ――
◆国内経済
・4月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
・4月訪日外客数 (16:15)
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★中国5月最優遇貸出金利 (10:00)
・英国4月消費者物価指数 (15:00)
・ドイツ4月生産者物価指数 (15:00)
・ユーロ圏4月消費者物価指数[確報値] (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
★FOMC議事録 (4月28日～29日開催分、21日3:00)
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・APEC貿易担当大臣会合 (中国・蘇州、～23日)
・米国20年国債入札
【海外決算】
[米]★エヌビディア 、アナログ・デバイセズ 、TJX 、ロウズ・カンパニーズ 、インテュイット 、ターゲット
――――――――――――――――――― 5月21日 (木) ――
◆国内経済
★3月機械受注 (8:50)
★4月貿易収支 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月食品スーパー売上高 (13:00)
・4月首都圏マンション市場動向 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ5月製造業PMI (16:30)
・ドイツ5月サービス業PMI (16:30)
・ユーロ圏3月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏5月製造業PMI (17:00)
・ユーロ圏5月サービス業PMI (17:00)
・ユーロ圏3月建設業生産高 (18:00)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国5月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)
★米国4月住宅着工件数 (21:30)
・米国4月住宅建築許可件数 (21:30)
・米国5月製造業PMI (22:45)
・米国5月サービス業PMI (22:45)
・ユーロ圏5月消費者信頼感 (23:00)
【海外決算】
[米]ウォルマート 、ディア＆カンパニー /[中]網易（ネットイーズ）
◆新規上場、市場変更 など
〇神戸電鉄 <9046> ：東証Ｐ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 5月22日 (金) ――
◆国内経済
★4月全国消費者物価指数 (8:30)
・4月全国スーパー売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ1-3月期GDP[確報値] (15:00)
・ドイツ6月Gfk消費者信頼感 (15:00)
・ドイツ5月Ifo景況感指数 (17:00)
★米国4月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)
・米国5月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
――――――――――――――――――― 5月23日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 5月24日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・キプロス議会選挙
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
◆国内経済
・4月投信概況 (15:00)
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・カナダ市場休場
・中国4月70都市新築住宅販売価格 (10:30)
★中国4月鉱工業生産 (11:00)
★中国4月小売売上高 (11:00)
・中国1-4月固定資産投資 (11:00)
・中国1-4月不動産開発投資 (11:00)
・米国5月NAHB住宅市場指数 (23:00)
・米国3月対米証券投資 (19日5:00)
★G7財務相・中央銀行総裁会議 (パリ、～19日)
・世界保健機関 (WHO) 年次総会 (ジュネーブ、～23日)
【海外決算】
[中]百度（バイドゥ）
――――――――――――――――――― 5月19日 (火) ――
◆国内経済
★1-3月期GDP (8:50)
・3月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・3月設備稼働率 (13:30)
・3月第3次産業活動指数 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ市場休場
・英国4月失業率 (15:00)
・ユーロ圏3月貿易収支 (18:00)
・米国4月中古住宅販売成約指数 (23:00)
★高市首相が訪韓 (～20日) 、日韓首脳会談
【海外決算】
[米]ホーム・デポ 、キーサイト・テクノロジーズ
◆新規上場、市場変更 など
〇伊藤忠食品 <2692> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月20日 (水) ――
◆国内経済
・4月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
・4月訪日外客数 (16:15)
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★中国5月最優遇貸出金利 (10:00)
・英国4月消費者物価指数 (15:00)
・ドイツ4月生産者物価指数 (15:00)
・ユーロ圏4月消費者物価指数[確報値] (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
★FOMC議事録 (4月28日～29日開催分、21日3:00)
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・APEC貿易担当大臣会合 (中国・蘇州、～23日)
・米国20年国債入札
【海外決算】
[米]★エヌビディア 、アナログ・デバイセズ 、TJX 、ロウズ・カンパニーズ 、インテュイット 、ターゲット
――――――――――――――――――― 5月21日 (木) ――
◆国内経済
★3月機械受注 (8:50)
★4月貿易収支 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月食品スーパー売上高 (13:00)
・4月首都圏マンション市場動向 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ5月製造業PMI (16:30)
・ドイツ5月サービス業PMI (16:30)
・ユーロ圏3月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏5月製造業PMI (17:00)
・ユーロ圏5月サービス業PMI (17:00)
・ユーロ圏3月建設業生産高 (18:00)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国5月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)
★米国4月住宅着工件数 (21:30)
・米国4月住宅建築許可件数 (21:30)
・米国5月製造業PMI (22:45)
・米国5月サービス業PMI (22:45)
・ユーロ圏5月消費者信頼感 (23:00)
【海外決算】
[米]ウォルマート 、ディア＆カンパニー /[中]網易（ネットイーズ）
◆新規上場、市場変更 など
〇神戸電鉄 <9046> ：東証Ｐ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 5月22日 (金) ――
◆国内経済
★4月全国消費者物価指数 (8:30)
・4月全国スーパー売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ1-3月期GDP[確報値] (15:00)
・ドイツ6月Gfk消費者信頼感 (15:00)
・ドイツ5月Ifo景況感指数 (17:00)
★米国4月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)
・米国5月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
――――――――――――――――――― 5月23日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 5月24日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・キプロス議会選挙
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース