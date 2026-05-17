ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番一塁」で先発出場。3回裏の第2打席に16号ソロ、5回裏の第3打席に17号2ランを放ち、8－3の勝利に貢献した。

ア・リーグ本塁打王争いで単独トップに立った日本人ルーキーの活躍に、現地からも称賛の声が相次いでいる。

■初の1試合2発で“ジャッジ超え”

開幕直後から量産態勢を築き、1年目から本塁打を積み重ねている村上。鈴木誠也外野手も先発出場したカブス戦で、その強打を見せつけた。

3回裏、1死走者なしで迎えた第2打席。村上はジェイムソン・タイヨン投手の3球目チェンジアップを振り抜くと、角度37度の打球が左中間スタンドへ。打球速度105.0マイル（約169.0キロ）、飛距離391フィート（約119.2メートル）の16号ソロとなった。

さらに、村上の猛打は止まらなかった。5回裏、無死一塁で迎えた第3打席では、タイヨンの2球目フォーシームを完璧に捉えた。角度36度で上がった打球は右中間スタンドへ一直線。打球速度109.0マイル（約175.4キロ）、飛距離428フィート（約130.5メートル）の特大17号2ランとなった。

メジャーでは自身初となる1試合2本塁打を記録した村上は、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を抜き、ア・リーグ本塁打ランキング単独トップに浮上した。

米メディア『Clutch Points』は試合後の記事内で、メジャーへの適応を見せる村上を高く評価。「ムラカミは母国日本を代表してメジャー1年目のシーズンを迎えている。打席に立つたびに印象的なプレーを見せ、本塁打を量産するなど、将来有望なキャリアの礎を築きつつある」と称賛し、その適応力に太鼓判を押した。

■早くも日本人1年目最多が視界

また、MLB公式サイトは2本塁打を浴びたタイヨンのコメントを紹介。「正直言って、なぜほかの29球団が興味を示さなかったのか分からない」と伝えた。

さらに、トロント在住のライター、フランク・アミランテ氏も自身のXで、「あなたが野球を知らない最大のサインは、トレード期限にムネタカ・ムラカミを放出すべきだと提案することだ」と投稿。トレードの噂も浮上していた村上について、残留の必要性を訴えた。

村上はこれで、日本人ルーキーでは2003年の松井秀喜（ヤンキース／16本）を上回り、18年の大谷翔平投手（エンゼルス／22本）、06年の城島健司（マリナーズ／18本）に次ぐ単独3位に浮上。メジャー1年目での日本人最多本塁打記録が早くも視界に入ってきた。

好調のホワイトソックス打線を牽引し、本塁打王争いの中心に立つ村上。26歳の日本人スラッガーがどこまで数字を伸ばしていくのか、今後にも注目が集まる。