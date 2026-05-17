スピードワゴン・井戸田潤の美人モデル妻がヘアチェンジ「まだ産後抜け毛が止まらないので、短めキープで」
お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が17日にInstagramを更新。ヘアチェンジを報告すると、ファンから「さらに可愛くなった!!」「似合う！」といった反響が寄せられている。
【別カット】蜂谷晏海「抜け毛が止まらない」キュートなヘアにチェンジ
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。そんな彼女が「やーーっと美容室いけた！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ボブヘアで笑顔を見せる彼女の姿が収められている。
投稿の中で蜂谷は「まだ産後抜け毛が止まらないので、短めキープで」とつづり「いいお天気だしこのまま表参道でお買い物して帰りたい気持ちは吹っ飛ばして、チビバーグの授乳＆兄バーグのお昼寝の寝かしつけのため急いで帰宅」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「さらに可愛くなった!!」「似合う！お綺麗！」「同じママとしてとても羨ましいです！」などの声が集まっている。
引用：「蜂谷晏海」Instagram（＠hachiyaami）
【別カット】蜂谷晏海「抜け毛が止まらない」キュートなヘアにチェンジ
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。そんな彼女が「やーーっと美容室いけた！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ボブヘアで笑顔を見せる彼女の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「さらに可愛くなった!!」「似合う！お綺麗！」「同じママとしてとても羨ましいです！」などの声が集まっている。
引用：「蜂谷晏海」Instagram（＠hachiyaami）