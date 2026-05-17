体操・NHK杯

体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は17日、男子個人総合の2回目が行われ、2024年パリ五輪3冠のライバル・岡慎之助（徳洲会）が全日本の得点との合計点341.362点で2021年東京五輪2冠の橋本大輝（日本生命／セントラルスポーツ）を逆転し、3連覇を飾った。最終種目・鉄棒で橋本が落下し、ひっくり返るという劇的な決着。優勝した岡、2位の橋本、3位の川上翔平（徳洲会）が代表に内定した。

まさかの結末だった。

2位の岡は1.181点差で橋本を追い、1種目目の床運動から、あん馬、つり輪と安定した演技で0.148点差まで詰めた。最終種目の鉄棒を0.147点差で迎え、大技リューキンなど離れ技を完璧に決めた。続く最終演技者の橋本が離れ技でまさかの落下。会場は騒然となり、再開して演じ切った橋本は呆然とした表情を浮かべた。優勝を決めた岡は複雑な表情だったが、場内にアナウンスされるとようやく笑みがこぼれた。

3年ぶりのNHK杯Vが目前まで迫りながら、優勝を逃した橋本は「結構ギリギリを狙っていたので、車輪が速くなって、勢いを止めずにそのまま（直前の離れ技の）リューキンに入ってしまった。離した瞬間に低い軌道が見えていたので、『ああ、落ちちゃったな』と」と無念の胸中を明かした。



（THE ANSWER編集部）