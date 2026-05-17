◆パ・リーグ 楽天１―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）

楽天は初回に２点を先制されると、終盤に突き放されて敗戦。連勝は「３」で止まった。

先発の藤井は初回に２死三塁から栗原に先制２ランを被弾。それでも６回を投げて５安打２失点にまとめた。楽天・三木肇監督は先発した左腕について「打った栗原選手が素晴らしいとは思うんですが、先に先制点が入ると追いかけるのも難しくなってくる。あそこで粘ってほしいなというところ。ただトータルで見たら粘り強く藤井らしさもあった。こういうことをまた生かしてと思います」と語った。

１点ビハインドの７回の守備では２死一塁で左翼線寄りの打球に対して中島がスライディングキャッチを試みたが、はじいた（記録は適時二塁打）。打球がファウルゾーン方向に転々とする間に一塁走者が生還。さらに２死二塁から庄子に右前安打を浴びて、手痛い２失点となった。

期待が大きいからこそ指揮官は中島の守備に“注文”をつけた。「攻めたと言ったら攻めているけど、僕はプレーの選択肢がもうちょっとあると思うかな。彼（中島）の守備能力を考えたらね。ボールを捕りに行きながらも内側にボールを抑えるような選択が、彼の能力があればできるんじゃないかと思います。あの１点は痛かったですね」と力を込めた。

打線は２点を追う５回に平良が前田悠から反撃の５号ソロ。平良は６回２死二塁で右前安打を放つと、９回も四球で出塁した。敗戦の中で存在感を発揮。指揮官は「最後もしつこく行けたし、彼（平良）の思い切りの良さとしつこさのようなものが出ていて。非常に彼の良さが出た打撃だったと思います」と称賛し、「試合には負けてしまったけど、個々で見ていくと良かった点もあった。特に経験の少ない選手たちはこういうことを糧やエネルギーにして」とさらなる成長を願った。