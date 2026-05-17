◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝最終第３戦 サントリー ０―３ 大阪ブルテオン（１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーは２位の大阪Ｂに０―３で敗れ、準優勝だった。１勝１敗で迎えた最終決戦で宿敵に屈し、１勝２敗で連覇の夢は敗れた。今季限りで退団が決まっている高橋藍主将は“有終Ｖ”を飾れず、試合後は大阪Bの西田有志とハグし、号泣した。藍は「悔しかったです。このチームを勝たせたかった。自分自身の未熟な部分があったんだと思います。自分の力不足。もっともっと成長できると思えた試合になりました」と悔しさをにじませた。

第１セット（Ｓ）から自慢の攻撃が思うように決まらず波に乗れない。１８―１９の場面でムセルスキー、続いて藍がスパイクをミスし、セット終盤に大阪Ｂに突き放され、先取された。第２Ｓも相手エース・西田にサービスエースを決められ、いきなり４連続失点。１３―１８では小野寺太志のスパイクがブロックされ、続いて藍のスパイクも決まらない。相手のスパイクにコート外までボールを拾いに行く執念は見せたが、苦しい流れを断ち切れず、５点差で２Ｓを連取された。

後がなくなった０―２の第３Ｓは３―３で西田の強烈なサーブを藍が拾えず、悔しがる。ブルーに染まった大阪Ｂのファンの大声援が響いた。藍主将が大きな声でチームを鼓舞するが、勢いに乗った大阪Ｂを止められず終戦。目標の連覇のタイトルに一歩届かなかった。

今季限りで退団が決まる藍主将は、ラストマッチに挑んだ。イタリア１部・セリエＡのモンツァでプレーオフ準優勝後、２０２４年５月に国内リーグ初参戦となるサントリーに電撃加入。イタリア時代と比べればブロックの高さは劣るが、レシーブの連携を深めた組織的守備で世界屈指の粘り強いバレーを見せるＳＶリーグで２季、腕を磨いた。昨季は全日本選手権とＣＳの２冠を果たした。

２季目の今季は主将の重責も担った。大阪Ｂとの開幕戦は黒星発進したが、２戦目から怒とうの２９連勝、ＲＳを４０勝４敗と圧倒的な強さで初制覇した。上位６チームで争うＣＳもシードで準決勝から臨み、ＲＳ４位で全日本選手権王者の名古屋に２連勝で決勝進出。退団後はポーランド１部・ルブリンへの移籍が浮上している。この決勝の舞台では「恩返し」を誓っていた。“有終Ｖ”にはあと一歩届かなかったが、１万２１５４人（速報値）の大観衆が集まった前で最後まで全力で戦う雄姿を届けた。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔ、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝。準決勝では１位サントリーが名古屋、２位大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は５月１７日まで横浜アリーナで実施。