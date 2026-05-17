人気メニューがパワーアップして復活ッ！！【スタバ】の「新作」をチェック♡

【スターバックス】に登場した“香るソーダ”シリーズ。昨年発売後に話題を集めた一杯が今年もお目見えしました。シトラスの香りとフルーツ感が楽しめる炭酸ドリンクは、気温が上がるこれからの季節にもぴったり！ そのまま味わうのはもちろん、自分好みの一杯にアレンジするのもおすすめです。そこで今回は、マニアさんが試したカスタム技をご紹介します。

まるでパフェ！ いちごミルクティーに様変わり

“これが「チラックス ソーダ ストロベリー」！？”と、思わず二度見したくなる華やかな一杯を紹介するのは、@j.u_u.n__starbucksさん。ソーダを「ブラックティーに変更」し、「グリーンシトラスシロップ抜き」「ホワイトモカシロップ追加」。さらに、ミルクとホイップを追加という大胆なアレンジ。気になる味わいについては「おいしい いちごミルクティー」とコメント。印象がガラリと変わる、満足感たっぷりの一杯に仕上がっているようです。

炭酸が苦手な人に嬉しい無料カスタム

@bucks__bucksさんが紹介するのは、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」のカスタム技。ソーダを、渋みが少なくすっきりとした味わいのブラックティーに変更し「はちみつ10周」プラス。柑橘の風味も感じられ、爽やかさと満足感を両立した一杯を楽しめそうです。ソーダからブラックティーまたはパッションティーへの変更は無料なので、気になる人はぜひ試してみて。

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writer：Reco.N