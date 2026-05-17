５大会連続のＷ杯代表に選出された日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が１７日、クラブが都内で主催した選出会見に、韓国代表ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）とともに登場した。長友は「カタール大会から４年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの方々に支えられて、ここにたどり着くことができました。優勝するという夢に向かって、全身全霊をかけて戦いたい」などとあいさつした。

約１時間の会見のラストでは、家族がサプライズで登壇した。妻で女優の平愛梨が花束を手渡し、祝福した。「ほぼ父の遺伝子」と書かれたＴシャツを着た４人の男児もうれしそうに壇上へ上がり、記念撮影した。

長友は会見で「メンタルモンスターと自分では思っていたんですが、それ以上に妻の愛梨がメンタルモンスターで、愛梨に助けられた。結婚してから１０年くらい、僕を支えてくれたのが愛梨。僕が異常なモンスターになれたのも、彼女を見て強くなって、僕も成長できたから」と話した。１５日の森保監督の選出会見で名前を呼ばれた後には、妻に連絡し、「すぐに愛梨に連絡したら、泣いて喜んでました。ありがとう、ということで、これから頑張っていこうと話しました」とやり取りを明かした。

◆長友 佑都（ながとも・ゆうと）１９８６年９月１２日、愛媛・西条市生まれ。３９歳。東福岡高―明大。大学３年時の２００７年に特別指定選手としてＦＣ東京でデビュー。０８年プロ契約。同年５月に日本代表初選出。１０年夏にイタリア１部チェゼーナに移籍し、１１年１月にインテルへ加入。トルコ１部ガラタサライなどを経て、２１年９月にＦＣ東京復帰。日本歴代２位の国際Ａマッチ通算１４４試合出場（４得点）。家族は女優の平愛梨と４男。１７０センチ、６８キロ。