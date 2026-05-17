「情報ライブ ミヤネ屋」のアシスタントを務めた読売テレビの林マオアナウンサー(41)が、大阪の商店街で女優・綾瀬はるか(41)とお好み焼きを食べたことを明かした。綾瀬との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】綾瀬はるかとまさかのお好み焼き！一緒に食べたい！

林アナは9日に更新したインスタグラムで「奇跡 綾瀬はるかさんと大阪の天神橋筋商店街でお好み焼きをいただきました 嘘のような夢のような時間でした」と投稿。「目の前の綾瀬さんは全てがキラキラで、カメラ回ってなくてもずっっっとお茶目で…テレビのまんま あのままの綾瀬さんが目の前にいました」と振り返った。



綾瀬が映画「人はなぜラブレターを書くのか」に主演していることから、林アナは「個人的に私が書いてきたラブレターを受け取ってくださって…感動」と手紙を書いて渡したことをつづった。「泣きそうな顔のわたし…人はなぜラブレターを書くのか それはきっと 気持ちが溢れてきてしまうから 書き留めないと溢れちゃうから なんて思ったりしましたが…改めてこの映画を拝見して 人の想いが繋がって奇跡が起きる そんなことあるの？と思いますが、実際にあったお話 観終わった時には凄く前向きな気持ちになれました 1日1日を大切に生きていきたいなと改めて思わせてくれる作品でした」と映画に感動したことを投稿。「人はなぜラブレターを書くのか ぜひ劇場でご覧ください #じゅーっと #綾瀬はるか #大好き #人はなぜラブレターを書くのか #大阪」と記した。



（よろず～ニュース編集部）