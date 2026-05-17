◇MLB ドジャース 15-2 エンゼルス (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)

フィギュアスケート・世界ジュニア選手権4連覇の島田麻央選手が試合前の始球式に登場しました。

始球式前の取材で、「アメリカのこのスタジアムに初めて来てすごくワクワクもしていますし、すごく緊張もしています」と語っていた島田選手。

「こんな機会はなかなか無いので、楽しんで投げられたら」と意気込むと、本番ではマウンドの前で2回転ジャンプを披露してからノーバウンド投球を見せ、観客から歓声が送られました。

好きな選手には大谷翔平選手の名前を挙げ、「同じスポーツ選手として野球を現地で見て、私もパワーをもらって頑張れたらいいなと」とコメント。その後の試合では大谷選手が2安打5打点の活躍を見せました。

昨年の全日本選手権では坂本花織さんに次ぐ銀メダルを獲得すると、3月の世界ジュニア選手権では史上初の4連覇を達成。今季からシニアに転向を果たします。

新たなステージに立つ今季については「シニア1年目で挑戦していく立場。エースというより本当に思い切り楽しく自分らしく、というのを今年1年は頑張っていけたら」と意気込みました。