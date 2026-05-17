「阪神０−１広島」（１７日、甲子園）

広島が競り勝った。新井監督の采配がズバリと当たった。

０−０の七回だ。先頭の坂倉が左越え二塁打で出塁。無死二塁となり、打席にモンテロを迎えた場面で、指揮官がベンチを出た。ドミニカンに代わり、代打・矢野を送り出した。モンテロは１５日の阪神戦で左越えソロを放つなど、“虎キラー”として存在感を示していた。

矢野はきっちり送りバントを決め、１死三塁だ。再び新井監督が動く。三走・坂倉に代え、代走・辰見を告げた。試合は終盤。是が非でも１点を奪いに行くという姿勢を感じさせる采配だった。

１死三塁となり、野間が期待に応える。先制の左前適時打を放ち、スコアボードに「１」を刻んだ。

先発した岡本は、粘りの投球で才木と投げ合った。

三、四回と２イニング連続で満塁のピンチを背負った。三回２死満塁は、森下を中飛。四回２死満塁では、才木を遊ゴロに打ち取り得点を与えなかった。直球とツーシームを軸に阪神打線に立ち向かい、６回１／３４安打無失点と好投した。

１−０の七回１死二塁で岡本に代わって登板した高は、代打・島村を投ゴロ。続く高寺は、外角直球で見逃し三振に斬り、得点を許さなかった。