手紙を書いて「店を継ぎたい」と願い出た。盛岡の喫茶店『羅針盤』の静謐な時間

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、岩手・盛岡の喫茶店『羅針盤』です。

次世代へ引き継がれ静かに育まれる名店の記憶

ここはかつて45年続いた『六分儀』という喫茶店だった。店主が節目を迎え店を閉じると、学生時代に通った蕪木さんは手紙を書いて店を引き継ぎたいと願い出た。船の現在地を知るための計測器・六分儀から、2018年に航行先を決めるための道具・羅針盤へ生まれ変わった。

店に入ると一転、静謐な空間。シャンソンが流れている。木板を斜めに組んだヘリンボーンスタイルの床、亜麻色になった白壁と縦板張りのツートーンの壁、差し色になっている真紅のクッション。ヨーロッパの山あいの村にこんな駅の待合室があったような……。「あ、いいかも」という寛ぎがある。

『羅針盤』『六分儀』時代の内装と多くの調度品やピアノはそのままに、『羅針盤』としての時を刻む。かつての純粋にコーヒーと向き合う静謐な雰囲気から、現在は会話も楽しめる店へと変わった

東京から移住した店長の菅間唯さんはコーヒーを丁寧に淹れてくれる。

『羅針盤』『蕪木』で焙煎した豆を店内で挽き、1杯ずつネルドリップで淹れる。サイフォンで淹れていた『六分儀』時代から大きく変わったポイントだ

『蕪木』で焙煎した豆を盛岡の空気に合わせてブレンドしたものだ。ひと口……、強く実感した。来たよ盛岡。

季節のチョコレート菓子750円、禾ブレンド750円

『羅針盤』（手前から）季節のチョコレート菓子 750円、禾ブレンド 750円 コーヒーのお供に季節のお菓子をぜひ

『羅針盤』店舗奥から入口方向を見る。時を重ねた風合いにほっとする

盛岡『羅針盤』

［店名］『羅針盤』

［住所］岩手県盛岡市中ノ橋通1-4-15

［電話］019-681-8561

［営業時間］10時〜17時（16時半LO）、土・日・祝は9時〜

［休日］月

［交通］盛岡巡回バスでんでんむし「盛岡バスセンター（ななっく）前」から徒歩2分

撮影／浅沼ノア、取材／渡辺高

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『羅針盤』の「禾ブレンド」がコレ！店内で挽いた豆を1杯ずつネルドリップで淹れる（14枚）