「さ、さ、さ、37歳！」南明奈、夫・濱口優と誕生日祝福の夫婦ショット！ 「まさにプリンセス」「可愛い」
「さ、さ、さ、37歳！」南明奈、夫・濱口優と誕生日祝福の夫婦ショット！ 「まさにプリンセス」「可愛い」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは5月16日、自身のInstagramを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】南明奈、夫・濱口優との誕生日ショット！
「アッキーナが さ、さ、さ、37歳！！」南さんは「昨日5月15日で37歳になりました 毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいました プリンセスが可愛い」とつづり、1枚の写真を投稿。ディズニープリンセスのアイスケーキと共に撮影した、夫・濱口さんとの夫婦ショットを披露しています。
この投稿には、タレントのつるの剛士さんが「10代から知ってるアッキーナが さ、さ、さ、37歳！！ ますます素敵なお歳を！」とコメントするほか、ファンからは「あっきーな可愛い」「まさるさんとちょーぉ可愛い」「まちゃる君も幸せそう」「可愛いステキなママ」「アッキーナはまさにプリンセスですもんね」「おいくつになられても笑顔が素敵です」など祝福の声が寄せられています。
「息子くんも初めてのプールや海に大興奮」1日には、沖縄へ家族旅行に行った様子を投稿している南さん。「息子くんも初めてのプールや海に大興奮 喜んでくれて良かったー」とつづって、息子にとって初めての海やプールを家族で楽しんだ様子を披露しています。コメントでは「仲よし親子〜」「かわいいいい」「お子さん、脚長すぎる〜」「幸せな家族…羨ましい」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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