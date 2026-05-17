乙女座・女性の運勢

社会面での快進撃が続きます。現在の乙女座は仕事関連で大きな転機に来ており、でもそのなかで自分の新しいモチベーションや可能性を見つけ、次第にやる気も増してきているところなのでは。今週はさらに新しい展開があり、いっそう前向きな手ごたえをつかむときかも。それをうながしてくれるような誰かとの出会いもありえます。が、同時にいまは親しい対人関係も広がりやすいよう。そこにいると、よりいままでの自分でいられるせいか、「挑戦していくことへのストレス、心身の負担」にも気づきやすくなるよう。「こんなに頑張らないとだめなのか？」と感じるのかな。…難しいところですし、実際に負担があるなら休養を優先すべきです。ただ、自分が求めているものに関してはより深く考えてみて。

乙女座・男性の運勢

仕事方面ではさらに新たな展開が登場です。すでに挑戦に次ぐ挑戦を繰り広げていそうな乙女座の社会面ですが自分を成長させていくことに高揚感を覚え、かなりの手ごたえもつかめているはずです。今週はいっそう「いける！」と思える展開や、キーマンとなるような誰かとの出会いもありえます。勢いを感じるときでしょう。が。難しいのは、現在の乙女座は対人運も活発で、そちらでは「従来の雰囲気で楽しく、いきいきできる」こと。そちらを強く経験すると、変化尽くしの社会面はややしんどく思え、「そんなに頑張る必要あるのか？」と思えてしまうかも。自分で自分にブレーキをかける状態です。もし実際不調があるなら、それはそれでいいでしょう。ただ、よく考えてみてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ