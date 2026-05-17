天秤座・女性の運勢

今後の自分について、より具体的に明確にひらめきそうな、非常に冴えたタイミングです。いまの天秤座は自分を新しくしたいという意欲が強く、パートナーや親友のような大事な相手とタッグを組み、新しい何かを見つけたいという思いが強いよう。いまはそれに呼応するようにヒントや具体的な展開がやってきやすいときですが、ただ難しいのは、周囲に「そんなに頑張る必要ないのに」的な力も働くこと。いまは社会面も好調で、「いままでの天秤座でもまだまだこんなにうまくいくよ」的雰囲気も起こりやすいのかも。うれしい反面、かなりモヤモヤしそうです…。実際、いま得られるメリットは得てもOK。ただ損得勘定だけじゃ決められませんよね。

天秤座・男性の運勢

いっそうモチベーションが上がる展開がありえそうな今週。現在、積極的に自分を変え、挑戦していこうとする天秤座です。パートナーや親友のような大事な相手とも、お互いに強く支えあえているよう。いまは新たなヒントや今後に向けての具体的な案なども見つかりやすく、やる気は増す方向です。が、そんな天秤座に対し、「なぜそんなに頑張るの？」的な態度をとる周囲もいるのかも。社会面は好調で、そこでいろいろ成果も出せるときなので、その方面を知っている人たちから見れば、「それで満足すればいいのに」なのかも。気持ちは揺れますが、最終的にどうしたいかは自分で決めて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ