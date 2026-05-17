射手座・女性の運勢

いまの射手座はより大きくて新しい何かを追いたい情熱を持っている状態で、身近にはそんな自分に前向きな刺激をくれる人たちが、数多くいるのでしょう。特にパートナーや親友など、いまヒントをくれるのは自分にとって特別な誰かなのでは。その発想の斬新さや行動の速さに驚き、エネルギーをもらえそうです。ただ、現在は社会面もかなり好調で、自分の過去の経験も評価されている状態にいるよう。結果的に「なぜそんなに新しくならなくてはいけないのか？」と問われることもありえます。射手座自身も迷う時期ですが、仕事を優先しすぎると、反発する誰かもいそうです。自分にとって大事なものは、を深く問うべきタイミングかもですね。

射手座・男性の運勢

周囲の前向きかつ斬新な人たちに刺激され、ますます挑戦への意欲が増すときです。特に刺激となるのはパートナーや親友など、射手座の大事な人たちで、物ごとに対する前向きさや実行力の高さに感心し、自分も見習いたいと思うよう。が、現在は射手座の社会運もかなり好調で、いままでの経験も高く評価され専念できる状態にいます。結果、そこでの周囲は「どうして新しくなる必要があるの？」と意見さえしてきそう。対して、刺激を受ける周囲は、仕事ばかりする射手座に不満を持ちがちです。自分はどうあるべきか、とても葛藤するときですが、そこは時間をかけて判断を。損得だけで物ごとを見ないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ