山羊座・女性の運勢

まさに自分の価値観が強く揺さぶられ、葛藤を覚えやすいタイミング。いまの山羊座は社会面で大きな転機を迎えており、それに沿って日常を作り替えていく必要を強く感じていそう。重ねて、いまは新展開が起こりやすく「こんな感じでやっていければいいのでは？」という手ごたえも得られるので、気分的には上がりそうです。が、難しいのはいまは一個人としてもやりたいことがあり、パートナーや親友など大事な人もそれに同調してくれること。そちらでも満たされるため、転機に対する積極性にブレーキがかかりやすいよう。「結局、自分はどうしたいんだ？」と感じるときですが、本音は時間をかけて探りましょう。ストレスフルなときなので、あまり無理はしないように。

山羊座・男性の運勢

自分の価値観、優先順位のつけ方に迷いが出る葛藤のタイミング。社会面は好調で、特に「今後の自分には大きな挑戦が必要だ」と悟っているのなら、それに関する重要な手ごたえ、ヒントが得られるよう。手本になる誰かや、「こういう風にやればいいのかも」と思える何かが登場する感じです。が、いまはパートナーや親友など、大事な人とも思いきりかかわれ、好きなことがやれるときでしょう。充実度も深いので、時に「こんな風にやれるなら、挑戦は別にしなくても…」と思ってしまうのでは。改めて自分の本心を探るべきですが、一時の気分で判断しないように。ストレスケアも十分に。

占い：アストロカウンセラー・まーさ