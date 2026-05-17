水瓶座・女性の運勢

家族との関係や日常生活と自分の折り合いに、難ありのとき。現在、新しい自分を開拓しようという強い意志を持つ水瓶座。それには現状成功し、今週はまた新しいきっかけやひらめきを得られそう。「こんな風にやっていけばいいのかも」が見つかり、勢いづくときでしょう。が、現在は社会面も好調でいろいろうまく回っているため、「なのに、何で水瓶座はそんなことをしたがるのか？」と言われるのかも（たとえば）。現状がよい状態なのは水瓶座も認めるところですが、その価値観の違いには葛藤を覚えるでしょう。理解者は必ずいるので、よく話を聞いてもらって自分の気持ちの再確認を。日常は大事ですが、そのために自分に妥協を強いる必要もありませんよ。

水瓶座・男性の運勢

仕事上の好調さと、充実した日常生活が安定感をくれるとき。それには満足を覚えますが、ただ水瓶座の心は裏腹なよう。いまの水瓶座は自分を新しく改革していく強い意志を持っています。それを受け入れ、刺激を与えあえる周囲もいて、特に今週は「今後自分はこうしていったらいいのでは？」と思える具体的な手ごたえ、出来事もやってきやすいでしょう。が、家族のような身近な相手はその意欲を認めず、「何が不満なの？」（たとえば）などと言いがちかも。価値観の差が浮き彫りになり、葛藤を覚えそうです。理解してくれる人とよく話し、改めて自分の考えの整理を。

占い：アストロカウンセラー・まーさ