魚座・女性の運勢

誰かの言動にカチンとくる可能性の高いタイミングかもしれません。いまの魚座は自分を鼓舞し、新しいことに幅広く挑戦していこうという気持ちを持っています。特に社会面や日常生活に関して当てはまり、事実、家族関係や生活面では以前なら考えられなかった前進もありえるよう。が、いま縁があり親しくなりやすい相手はそれに対し、否定的な態度をとるのかも。話は合うし楽しい相手ですが、それには結構カチンと来てしまうのでは。ただ腹がたっても自分の本音には最初無自覚で、自分で混乱してしまうこともありそう。当てはまる場合は、まず自分の気持ちの確認を。人とどうつき合うかは、選んでいいんですよ。

魚座・男性の運勢

親しく思える人の言動に思いがけず反応し、自分の本当の気持ちに気づくとき。魚座には自分とその日常を大きく変え、挑戦していきたい強い欲求があります。実際、そこに一定の成果も感じるときで、特に生活面ではよい方向に変わりつつあるのを実感できるのでは。ただ、いま親しくなる可能性のある人は、そういう魚座に対し否定的で、「そんなに頑張る理由が理解できない」（たとえば）と言いがちなよう。おそらく一緒にいると楽しい相手なのでショックを受けがちですが、価値観はそれぞれだと知りましょう。人とどうつき合うかも自分で選んでいいのです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ