¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û°ÂóîÍ¦ÇÏ¤¬Éüµ¢Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¡Ö°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Î¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤ò¡¢¤¤¤Ä¤«¼è¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´ÆüËÜ£±£·Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¡¢àÎø¤Ë²²ÉÂ¤ÊºÇ¶¯¥ì¥¹¥é¡¼á°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£·¡Ë¤¬Éüµ¢Àï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Âóî¤Ï½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£¶¡Ê£Ã£Ã¡Ë¡×¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¸ø¼°ÀïÃæ¤Ë±¦µÓ¤òÉé½ý¡££µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤«¤é·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤â£²¾¡£³ÇÔ£±Ê¬£±ÉÔÀïÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£µ¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏµÜ¸¶·òÅÍ¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¢æ±Íò¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¿ÛË¬Ëâ¡¢´ØËÜÂç²ð¡¢¿¿Áú·ýéËÁÈ¤ÈÂÐÀï¡££Á£í£á£ú£ï£î¡Ö¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡×¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£´¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬Ä¶ÀäµÞ¾å¾ºÃæ¤Î°Âóî¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¿¿Áú¤È¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢¾ì³°Àï¤Ç¿ÛË¬Ëâ¤Ë¥¤¥¹¤Ç¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¸ÉÎ©¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¡¢²ñ¾ì¤ÏÈáÌÄ¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¬¿¿Áú¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤ÆÈ¿·â¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤ë¹¶ËÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï°Âóî¤¬¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ç¸÷Î±¤òÄÀ¤á¤ÆÉüµ¢¤ò¼«¤é¤ÎÇòÀ±¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤´Íè¾ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æº£Æü½é¤á¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¡£²¶¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¤½¤·¤Æ·ã¤·¤¯¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Î¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤ò¡¢¤¤¤Ä¤«¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¡¢¤½¤·¤Æ°ÂóîÍ¦ÇÏ¤ò¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£²¶¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ò¤·¤Ó¤ì¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£