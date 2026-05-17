西野カナ、ミニ丈ワンショルワンピで美ボディ全開「ギャルっぽさがたまらない」「脚が本当に綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/17】歌手の西野カナが5月16日、自身のInstagramを更新。新曲のMVのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】平成の歌姫「綺麗」と話題の肌見せギャルコーデ
西野は「MVのオフショット」とつづり、5月15日に配信リリースされた新曲「LOVE BEAT （feat. NiziU）」のMV撮影時の写真を複数投稿。砂の上に敷かれたラグの上でポーズを決める姿を披露した。
ピンクのプリント柄のワンショルダートップスからは、引き締まったウエストがのぞき、タイトなミニスカートからはすらりと伸びた美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「美しさが変わらない」「夏コーデ最高」「髪型も可愛い」「ギャルっぽさがたまらない」「脚が本当に綺麗」「美スタイルの維持の方法を教えて欲しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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◆西野カナ、美スタイル際立つMVオフショット公開
西野は「MVのオフショット」とつづり、5月15日に配信リリースされた新曲「LOVE BEAT （feat. NiziU）」のMV撮影時の写真を複数投稿。砂の上に敷かれたラグの上でポーズを決める姿を披露した。
◆西野カナの投稿に反響
この投稿には「美しさが変わらない」「夏コーデ最高」「髪型も可愛い」「ギャルっぽさがたまらない」「脚が本当に綺麗」「美スタイルの維持の方法を教えて欲しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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