マルティネスが９回を無失点で締めて６連勝を決めた巨人ナイン　（カメラ・上村　尚平）　

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

　巨人のライデル・マルティネス投手が１７日、９回のマウンドに上がり、１回０封。これが移籍後初の３日連続３連投でリーグトップタイとなる今季１３セーブ目を挙げた。また中日時代を含め東京ドームでは通算４２セーブ目で、石毛博史に並ぶ２位タイの記録となった。

　１―０の９回に登板。まずはこの回の先頭・宮崎を投ゴロ。５番・ヒュンメルを１５３キロで空振り三振。代打・佐野には四球を与えたが、最後は７番・成瀬をフルカウントから１５２キロで空振り三振。ほえながらグラブをたたいた。

　マルティネスは、１５日、１６日の同カードでもそれぞれ９回に登板していた。前日１６日の試合後、杉内投手チーフコーチはマルティネスの３連投の可能性について「明日の状況を見ながら。やっぱり延長まで考えなきゃいけないのでね。本人とも相談してみます」と語っていた。

　

　◆東京ドームでのセーブ数上位

〈１〉クルーン　５２（横浜→巨人）

〈２〉石　毛　　４２（巨人→近鉄）

　　　マルティネス　４２（中日→巨人）

〈３〉沢　村　４０（巨人）

　　　大　勢　４０（巨人）