【漢字クイズ】「鬼無里」はなんて読む？鬼に関わる伝説がある長野県の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「鬼無里」はなんて読む？
「鬼無里」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、長野県の地名です。
いったい、「鬼無里」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きなさ」でした！
鬼無里は、長野県長野市にある地名です。
地名の由来には諸説ありますが、平安時代の「鬼女紅葉伝説」や、天武天皇の時代に鬼が1日で山を築いたという「一夜山の鬼伝説」が広く知られています。
なかでも有名なのが「鬼女紅葉伝説」です。
平安時代、ゆえあって京の都から流刑にあった紅葉という女性が、都の文化を伝える一方で、人々の心を乱し、他村を荒らし、いつしか“鬼女”と呼ばれるようになったのだそう。
やがて朝廷の命で平維茂（たいらのこれもち）が紅葉を討伐したので、以来、この地は鬼の無い里「鬼無里（きなさ）」と呼ばれるようになったといわれていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『鬼無里観光振興会』
ライター Ray WEB編集部