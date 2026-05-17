【漢字クイズ】「鬼無里」はなんて読む？鬼に関わる伝説がある長野県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「鬼無里」はなんて読む？

「鬼無里」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、長野県の地名です。 いったい、「鬼無里」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「きなさ」でした！ 鬼無里は、長野県長野市にある地名です。 地名の由来には諸説ありますが、平安時代の「鬼女紅葉伝説」や、天武天皇の時代に鬼が1日で山を築いたという「一夜山の鬼伝説」が広く知られています。 なかでも有名なのが「鬼女紅葉伝説」です。 平安時代、ゆえあって京の都から流刑にあった紅葉という女性が、都の文化を伝える一方で、人々の心を乱し、他村を荒らし、いつしか“鬼女”と呼ばれるようになったのだそう。 やがて朝廷の命で平維茂（たいらのこれもち）が紅葉を討伐したので、以来、この地は鬼の無い里「鬼無里（きなさ）」と呼ばれるようになったといわれていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『鬼無里観光振興会』

ライター Ray WEB編集部