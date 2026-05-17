プロ野球「ハヤテベンチャーズ静岡」の廣沢新太郎選手がファーム・リーグ 中地区月間МVPに選ばれました。月間МVPの受賞は、球団初です。



廣沢選手は、3月と4月で、25試合に出場し33安打をマーク。打率は、地区トップの3割4分4厘を記録しました。また、10盗塁で地区2位と、走攻両面で存在感を示しました。ハヤテ所属の選手がファーム月間МVPを受賞するのは今回が初めてです。





その廣沢選手も出場した。ハヤテ対中日の一戦が16日浜松球場で行われました。中日の2点リードで迎えた、8回ウラ ハヤテの攻撃。ノーアウトランナー1塁でMVPを獲得した廣沢。中日の松葉からライト前へヒットを放ち、チャンスを広げます。その後、送りバントでランナーを3塁、2塁とし、バッターは4番野口。レフトへのタイムリーツーベースを放ち、2対2の同点に追いつきます。さらに、5番倉本。これがセンターオーバーのタイムリーツーベースとなりハヤテが逆転に成功。試合はそのままハヤテが逃げ切り、3対2で勝利しました。（月間MVP 廣沢選手）「開幕から好調に進んできて結果としてMVPが取れたのでとてもうれしいです。ドラフト指名されるっていうのが最終的な目標なのでそこに向かってやっていきたいと思っています。」