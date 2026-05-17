近年、地方議員の深刻ななり手不足が指摘される中、読売新聞のアンケート調査で、山梨県内１５市町村の議会が２０年前から議員報酬（月額）が据え置かれたままだったことがわかった。

初の定数割れとなった４月の富士川町議選では、要因の一つに議員待遇の低さを指摘する声もある一方、財政状況や有権者の理解などの理由で、簡単には引き上げに踏み切れない事情もあるようだ。（樋口稜太、菅原智）

読売新聞では４月下旬、県内２７市町村の議会事務局に議員報酬額や引き上げ状況などについて、電話や書面で聞いた。

議員報酬額の最高は甲府市（５９万円）で、最低は小菅村（１２万１０００円）。人口規模の大きい市では平均約３６万円だった一方、町村では比較的低額な傾向にあり、鳴沢村で１５万円、富士川町で２２万円など、県内の平均月収の約２６万円（県の毎月勤労統計調査地方調査。２月速報値）を割る議会も１４町村であった。

一方、２００６年以降で報酬額を引き上げたと回答したのは、南部町や山中湖村など１２市町村。富士河口湖町では物価上昇の影響を検討し、他自治体との比較も行い、昨年、６万６０００円引き上げ。このほか、「議会の複雑化、議員の職務・職責の増大を考慮」（中央市）、「安いとなり手がいない」（昭和町）などの理由で増額されていた。

ただ、甲州市や忍野村など１５市町村では、２０年前から一度も報酬額は上げられていなかった。道志村の議会関係者は「上げようとすれば、住民から高すぎると非難されやすく、言い出せない状況」と打ち明け、早川町の望月実議長も「いずれは上げたいが、人口減で町財政も厳しく、軽々には動けない」と説明する。

報酬が据え置かれてきた議会の中でも、市川三郷町が４月の議会改革特別委員会で来年の増額方針を決定。小菅村でも昨年、改選後の増額を決めるなど、今後の報酬を引き上げようとする動きはあるが、過去に増額が検討された韮崎市では、市民アンケートで「活動に対して報酬が多い」などの声が上がり、頓挫した例もある。

地方議会に詳しい拓殖大の河村和徳教授（政治学）は「優秀な人材に安く働いてほしいという心情の有権者が多く、報酬を上げられない地方議員は『やり損』の状態だ」と指摘。なり手確保のためにも増額は必要とした上で、「議員の仕事を可視化して有権者に伝え、新たな議会像を示していくことで理解を得ていくべきだ」と話している。

兼業で生計立てる若手

今や貴重ななり手とも言える若手議員は、どう考えているか。身延町議会最年少の望月俊町議（３９）に率直な声を聞いた。

小学４年生の息子を持つ父でもある望月さんは「子どもが地元に残って生活できる環境を作りたい」と昨年１０月の町議選に初挑戦。無投票で当選を果たしたが、初めて得た報酬には「これだけしか残らないのかと驚いた」と打ち明ける。

町議会ではなり手不足解消のため、２００４年の平成の大合併後初めて、議員報酬を２４年に５万８０００円引き上げ、月額２１万４０００円としたばかり。ただ、望月さんが明細を確認すると、所得税などが引かれ、手元には１７万円ほどしか残らなかった。

家族を養うにも「議員だけでは、生活が成り立たない」と以前から働いていた父親の経営するガソリンスタンドで“兼業”しながら議員を続ける。

一方、議員の仕事は議会外での地道な活動も多い。例えば、町の施策に関する資料を読み込んで議会の質問を練るほか、地域の会合などで町民の声を聞き、実際に陥没が起きて危険な町道があるとの訴えを町にかけ合って補修に結び付けたこともあるという。

「自分は融通の利く副業があるから良いけれど……」と望月さん。「安心して暮らせる十分な報酬があれば、議員になりたい若者や女性も増え、より多様な意見も取り入れられるのではないか」と訴えている。