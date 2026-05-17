池田勇太は『71』で7年ぶりV逃す 「自分に足りないところが出た」
＜関西オープン 最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞7年ぶり通算22勝目には届かなかった。首位で最終日を迎えた池田勇太は、2023年「ABCチャンピオンシップ」以来3年ぶりに最終日最終組でプレー。3バーディ・4ボギーの「71」と落とし、トータル4アンダー・6位タイで終えた。
【写真】大ギャラリーに囲まれてショットを放つ池田
2番パー5でバーディを先行したが、3番、8番でボギーを喫した。折り返した直後の10番パー3もボギー。優勝戦線から遠ざかってしまった。予選2日間でトータル6アンダー。だが、決勝は連日の「71」で落とす形になり、思うようなゴルフができなかった。「悔しいっていうゴルフの内容じゃないよね。この2日間で今の自分に足りないところがしっかり出た。またあしたから、突き詰めてやりたいと思います」それでも、最難関の5番パー4では、2打目をグリーン左のラフに大きく外したが、絶妙なソフトロブでピン右3メートルに寄せてパーセーブをした。「いい拾い方をしたと思うし、そういうものがもう少し増えてくるとね。収穫というより課題がはるかに多く見つかったよ」と振り返った。2022年秋ごろに発症した顎偏位症（がくへんいしょう）の影響で、23年にシードを喪失した。症状が改善されてきた昨季、賞金ランキング59位でシード復帰を決めると、3年続けてきた治療も終了した。体調を崩していた時期には、昨年12月に亡くなった尊敬してやまない尾崎将司さんから、「ゴルフは体技心だ」と心配された。「ジャンボさんが言うように、まずは体が良くないと。次に技術、最後に精神的な強さ。今はピーク時の50％くらいの状態。まだ感覚をうまく出しきれていない」と、少しずつ“心”を整えている。「体調は戻ってきた。こういう場所（最終組）でこうやってプレーできたのはよかった。1日1日の積み重ねだと思う。課題をつぶしていけるように準備して、試合で表現できるかどうか。それが一番。できてくれば、おのずとスコアも良くなるだろうし、いい順位にいけると思う」と、次戦以降に目を向けた。尾崎さんは40歳を過ぎてから第二のピークを迎え、40代以降で63勝を積み上げた。昨年12月に40歳となった池田も、「ここからがスタート」と言葉に力を込める。通算25勝以上に付与される永久シードまであと4勝。7年間足踏みが続いているが、“その時”へ着実に歩みを進めている。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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