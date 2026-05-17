【今週の運勢】5月18日（月）〜5月24日（日）の運勢第1位は双子座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 5月18日（月）〜5月24日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★双子座

運勢第1位！ 今週のあなたは、まるで映画のヒロインのような存在感。テーマは「自分をプロデュースする」です。これまで周囲に気を遣って隠していた「本当のこだわり」や「美学」を表に出していくときが来ました。「これが私！」と胸を張れるスタイルを確立することで、周囲からの扱いもガラリと変わります。

第2位★射手座

運勢第2位！ 今週は、探し続けていた答えを誰かに指し示してもらうような、スッキリとした納得感に包まれる暗示。誰かと関わることであなたの世界を完成させるフェーズです。対話の中に今のあなたに必要な真実が隠されています。心をオープンにして、他人の言葉に耳を傾けてみて。新しいステージの幕が開きそうです。

第3位★魚座

運勢第3位！ 今週の星模様は、幻想的で穏やかな雰囲気。外の世界で流行っていることよりも、あなたの心の奥にある「懐かしい記憶」や「ずっと大切にしてきた想い」に光が当たります。ふとした瞬間に、過去の経験が今の自分を助けてくれる宝物に変わるのを実感するはず。今は無理に動こうとせず、1人の時間を贅沢に楽しんでみて。

第4位★牡牛座

今週のあなたは、静かな充実感の中にいる感覚を得られそう。日々の何気ない習慣を、「私を大切にするための儀式」へと格上げしてみましょう。朝一杯の白湯や眠る前のストレッチといった小さな積み重ねが、あなたの内側に揺るぎない自信と平穏をもたらします。

第5位★牡羊座

今週のテーマは「自分を最高に楽しませること」。ついつい「役に立つかどうか」を考えてしまうかもしれませんが、今週はそんな理屈は抜きにして、心が「好き！」と叫ぶ方向へ突き進んでください。あなたが心から楽しんでいる姿こそが、周囲の人に勇気を与える最高のギフトになります。

第6位★乙女座

今週のあなたは、これまで築き上げてきた自分の居場所で、達成感に包まれます。頑張って手に入れる段階は終わり、今は「手にしたものをどう愛でるか」を考えるフェーズ。周囲を見渡せば、あなたが整えてきた環境がとても美しく、心地よいものであることに気づくはずです。

第7位★蟹座

今週のテーマは「クローゼットの精査」です。新しいものを買い足す前に、今自分が持っている「武器」や「持ち物」を徹底的に棚卸ししてみましょう。流行に流されて買ったものではなく、数年後も愛せる「上質な定番」だけを身の回りに残すことで、ノイズが消えていきます。

第8位★獅子座

今週のあなたは、表面的なやり取りを越えて物事の本質に触れるような、濃密な運気の中にいます。「広く浅く」というこれまでのスタイルを一度脱ぎ捨て、たったひとつの大切なもの、あるいは特定の人と深く向き合ってみてください。あなたが「これだ」と確信できる真実が見つかるはずです。

第9位★蠍座

今週のあなたは、澄み切った視界を手に入れられそう。今まで自分には関係ないと思っていた難しい知識や遠い世界の出来事が、急に自分事としてつながってくるはずです。知的好奇心が爆発し、学ぶことの楽しさに魂が震えるような瞬間にたくさん出会えるでしょう。

第10位★水瓶座

今週は、なんとなく感じていたことを言語化してみて。あなたの頭の中にある膨大なアイデアを整理することで、誰にでも伝わる「宝石のような言葉」としてあふれ出すタイミングです。あなたが発信するメッセージが、それを受け取った人の心を癒やしたり、新しい気づきを与えたりするでしょう。

第11位★天秤座

今週は、これまでの当たり前という殻を破り、もっと自由で広い世界へと飛び出すタイミング。「1人で頑張らなきゃ」という思い込みを手放してみて。今のあなたには、同じ志を持つ仲間と手を取り合い、新しい風を起こすパワーが宿っています。あなたが勇気を持って理想を掲げることで、周囲に希望の光が広がっていくでしょう。

第12位★山羊座

今週のテーマは「自分自身のルーツを愛すること」です。家族から受け継いだものや今のあなたが大切にしている時間を大切にしてみて。自分が一番私らしくいられる空間を作ることで、内側から驚くような生命力が湧き上がってくる暗示です。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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