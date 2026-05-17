◇第65回NHK杯体操 2日目(17日、東京体育館)

10月の世界選手権と9月のアジア競技大会の代表選考会となるNHK杯で岡慎之助選手が3連覇を達成しました。

1日目が終わった時点でトップの橋本大輝選手に1.181点差の2位につけていた岡選手。2日目は6種目中5種目を終えた時点でトップに0.147点差に迫ると、最終種目の鉄棒で岡選手は大技・リューキンをきめるなど14.633点をマーク。その後登場した橋本選手は落下で得点が伸びず、逆転で岡選手が優勝となりました。

3連覇を達成した岡選手は優勝インタビューで「3連覇できてすごいほっとしています」とコメント。逆転での優勝に「五輪でも痛感したように、諦めないことが大事だと終わってからもずっと思っていたので、あきらめずに自分の体操しっかりするということを意識して今日一日やりました」

最後逆転した鉄棒について「連覇とか代表を勝ち取るという意識ではなく、自分のやるべきことに集中してできたので、変な緊張感なく良い緊張感でリラックスしながら演技できました」と振り返りました。

世界選手権へ向けて「日本を引っ張る存在になり、自分がリードしていける選手になりたいですし、昨年悔しい思いをした分今年は全力でぶつけたいと思います」と語りました。