【あすから】チャン・ヒョク＆オ・ジホ＆イ・ダヘ主演の大ヒット・アクションドラマ 韓国時代劇『チュノ〜推奴〜』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチャン・ヒョク＆オ・ジホ＆イ・ダヘが主演する韓国ドラマ『チュノ〜推奴〜』（全16話）が、あす18日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 後7：00〜）。
【写真】チャン・ヒョク出演の『根の深い木〜世宗大王の誓い〜』
同作は、瞬間最高視聴率 41.9％＆平均視聴率32％を記録、韓国時代劇の歴史を変えた大ヒット・アクションドラマ。
身分制度に苦しむ下層階級の悲哀をメインに取り上げた、全く新しいタイプの時代劇。奴婢（ぬひ）を追う狩人の推奴（チュノ）、奴婢に転落した朝鮮最高の武将、そしてその2人を愛した女奴婢の物語が壮大なスケールで展開される超大作。
豪華キャストの鬼気迫る演技力、ほぼスタントなしの迫力あるアクションシーン、たくましい肉体美まで一瞬も目を離せない内容となっている。
■あらすじ
裕福な両班のテギル（チャン・ヒョク）は、奴婢のオンニョン（イ・ダヘ）と密かに愛を育むが、彼女は兄に連れ去られてしまう。10年後、テギルは逃亡奴婢を追う推奴師となり、2人を捜し続けていた。一方、かつて名将だったテハ（オ・ジホ）も陰謀に巻き込まれ逃亡奴婢となり、やがてテギルに追われ…
■演出：クァク・ジョンファン
■脚本：チョン・ソンイル
■キャスト：
チャン・ヒョク、オ・ジホ、イ・ダヘ、キム・ジソク、イ・ジョンヒョク ほか
【写真】チャン・ヒョク出演の『根の深い木〜世宗大王の誓い〜』
同作は、瞬間最高視聴率 41.9％＆平均視聴率32％を記録、韓国時代劇の歴史を変えた大ヒット・アクションドラマ。
身分制度に苦しむ下層階級の悲哀をメインに取り上げた、全く新しいタイプの時代劇。奴婢（ぬひ）を追う狩人の推奴（チュノ）、奴婢に転落した朝鮮最高の武将、そしてその2人を愛した女奴婢の物語が壮大なスケールで展開される超大作。
■あらすじ
裕福な両班のテギル（チャン・ヒョク）は、奴婢のオンニョン（イ・ダヘ）と密かに愛を育むが、彼女は兄に連れ去られてしまう。10年後、テギルは逃亡奴婢を追う推奴師となり、2人を捜し続けていた。一方、かつて名将だったテハ（オ・ジホ）も陰謀に巻き込まれ逃亡奴婢となり、やがてテギルに追われ…
■演出：クァク・ジョンファン
■脚本：チョン・ソンイル
■キャスト：
チャン・ヒョク、オ・ジホ、イ・ダヘ、キム・ジソク、イ・ジョンヒョク ほか