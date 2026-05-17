元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサーが、１７日までに自身のＳＮＳを更新。アナウンサー仲間とのランチショットを披露した。

平井アナはインスタグラムに「先日、川田裕美アナからご連絡をいただき、念願のランチへ」と書き始めると、フリーの川田裕美アナと食事へ行った様子を披露した。「ヒルナンデスのロケや、バラエティ番組のスタジオでご一緒するたびに、そのキュートなお人柄と笑顔に癒されていて。『素敵な方だなぁ』とずっと思っていたので、とても嬉しい時間でした 気づけばずっと喋りっぱなし。子育てや仕事について、ポジティブなお話をたくさんできて、幸せなランチでした」と振り返った。

「ずっと“好きだな”“もっとお話ししてみたいな”と思っていても、自分からなかなか声をかけられない、人見知りな４３歳。でも、たまにはこんなラッキーも起こるらしい」とつづり、投稿を締めた。

この投稿に「楽しい時間になって良かったですね。姉妹みたいに仲良しですね。」「笑顔な理央さんは一番素敵です」「お二方とも綺麗でお美しいです」などのコメントが寄せられている。