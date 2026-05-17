◆陸上 セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）

女子３０００メートルで、田中希実（豊田自動織機）は８分５５秒９５の５位。この日は、約２時間前に１５００Ｍで日本勢トップの４位となり、ハードなスケジュールをこなした。レース後は「全盛期の頃よりはほど遠いレースだったと２本とも思う」としつつ「今の力に逃げずに向き合えたし、負ける、勝つに縛られずに自分にできること、したいことを大事にできた」と振り返った。

視界明るく臨んだ今季。ただ、４日の「ゴールデンゲームズｉｎのべおか」では、５０００メートルで１６分０秒８９の２１位。「自分を見失っていた。今シーズン、何も走らない方がいいんじゃないか」と失意に暮れた。１万メートルを制した１０日の木南記念（大阪）も含めて「そもそもなぜ自分は走るのかとか、自分自身、走るために生まれてきたぐらいに思ってたんですけど。そもそもなぜ走るのかって問い出した時に、自分は何で生まれてきたのかっていう部分までになってしまって」と胸中を明かした。

この日は過密スケジュールの中、２レースを完走。「今日はそういう答えのない問いは湧いてこなかったし、純粋に走る中で自分がどういうことがしたいかとか、生きてるってことだったり、走るっていうことが普通に自分の中で受け入れられてたので、そこが今日は良かった部分」。レース直前の恐怖心もあったというが「自分にこれしかできないということをして負けたので。どこか清々しくて」。田中は「１５００が終わって、その感覚をすぐに生かしたいと思ったまま終わるよりは、今日はすぐに２時間後に試せたので。それがすごく嬉しかった。３０００を走るのが楽しみだと思って走れたので、２種目走ってよかったな」と、前向きにうなずいた。