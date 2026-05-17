◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

ＤｅＮＡは打線が５安打とふるわず、５月に入ってから６日の広島戦（横浜＝●０―１０）、１０日の阪神戦（甲子園＝●０―３）、１４日の中日戦（横浜＝△０―０）、１５日の巨人戦（東京Ｄ＝●０―２）に次いで５度目の無得点試合。開幕カードのヤクルト戦（３月２７〜２９日）以来、今季２度目の同一カード３連敗で借金生活に転落した。

巨人の先発左腕・竹丸に対し、直近５試合で１９打数３安打と調子を落としている佐野恵太外野手を今季４１試合目で初めてスタメンから外し、いずれも右打ちの新人・宮下朝陽内野手と成瀬脩人内野手を６、７番に起用。しかし、初回無死一塁で２番・度会隆輝外野手が二ゴロ併殺。４回無死二塁ではクリーンアップがいずれも凡退。６回無死一、二塁も無得点に終わるなど、打線がつながらない。竹丸に６回まで無得点に封じられると、終盤も巨人のリリーフ陣を打ち崩せなかった。

先発の石田裕太郎投手は、初回に岸田の適時打で先制点を与えたものの、２回以降は要所を締めて６回まで追加点を許さなかった。しかし、６回９１球、７安打１失点の粘投も報われず、今季５敗目を喫した。

今季成績が１９勝２０敗２分けとなったＤｅＮＡは、１８日から敵地・マツダで広島との３連戦に臨む。