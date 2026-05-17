◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡ３連戦に３連勝し、今季最長の連勝を「６」に伸ばした。先発したドラフト１位・竹丸和幸投手は、６回５安打無失点で両リーグトップタイの５勝目（２敗）。同一カード３連戦３連勝は今季初で、チームの貯金は今季最多の５となった。

竹丸は試合後のヒーローインタビューで、「チームが連勝中だったのでなんとか勝てるように。ピンチは結構あったんですけど、粘り強かったです。（岸田のリードは）最高でした。しっかり粘っていこうという感じです」と振り返った。「５勝目？ 最高です ６連勝？ 最高です」と同じフレーズを繰り返した。

度重なるピンチをポーカーフェースで切り抜けた。竹丸は新人らしからぬ落ち着きでリードを守った。先頭の蝦名に左前安打を許した初回は、続く度会を二ゴロ併殺に料理。４回は先頭の度会に二塁打を許したが、筒香、宮崎、ヒュンメルのクリーンアップを打ち取った。

５回には１死からの連打と犠打で２死二、三塁のピンチ。初回安打を許した蝦名に対して、ギアを上げて１４８直球で遊ゴロに仕留めた。５回まで４安打無失点と抜群のゲームメイク能力を示した。

打線は初回、ＤｅＮＡ先発・石田裕から貴重な先制点を奪った。前日に足でヒーローとなった１番・平山と、２７歳の誕生日を迎えた３番・泉口の安打で２死一、二塁とし、５月９日以来のスタメン起用に燃えた岸田が左前に適時打。主将が意地を見せ、１点を先行した。

３、４回と先頭打者の出塁を生かせず、５回には浦田の２盗塁など作った１死二、三塁でキャベッジ、泉口が凡退。追加点を奪えない展開が続いたが、竹丸は崩れない。６回には四球と安打で無死一、二塁の窮地となったが、決定打は阻止。最後は２死一、二塁で宮下の強烈なライナーを坂本が好ポジショニングと鋭い反応で捕球し、６回５安打無失点、４奪三振で５勝目の権利を持って降板した。

７回は田中瑛が登板して３人斬り。しかしその裏の攻撃では、二盗した浦田が二塁けん制死。チャンスを自ら手放し、ゲームを決めきれなかった。

８回を大勢が無失点に抑えると、９回はマルティネスが移籍後初となる３日連続の３連投。今季１３セーブ目を挙げ、２位の阪神に０・５ゲーム差に急接近した。