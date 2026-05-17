◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―５ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）

中日は序盤にリードを許し、本拠地での３カード連続勝ち越しを逃した。借金は再び１２となり、今季ワーストの１３に迫った。

先発した高橋宏斗投手は、５回５安打５失点で、リーグワーストタイの５敗目を喫した。初回は３者凡退の立ち上がりを見せたものの、２回１死一、三塁から、古賀のセーフティスクイズで先制点を与えた。４回には、四球と右前打で無死一、二塁から、岩田の一犠打で１死二、三塁とピンチを広げた。そこから、武岡の打球を前進守備を敷いていた一塁手のボスラーがホームに送球したが、セーフの判定。リプレー検証後も判定は覆らず、２点目を献上した。リズムをつくれなかった右腕は、古賀の適時打などで一挙４点を失った。

ヤクルトの今季の犠打は、試合前時点で３。送りバントを使わない攻めの姿勢が目立っていたヤクルト打線が、この日は４回までに２犠打を決め、ともに得点につなげられた。

これまでとは一転した攻め方に、井上監督は「あそこでヤクルトさん（の作戦）は『ないやろな』と思ってしまったというところはある。まあでも、奇襲でもなく、普通にどこのチームでもやる作戦。次の対戦に生かそうかなと思う」と振り返った。