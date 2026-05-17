◇パ・リーグ 西武6―3日本ハム（2026年5月17日 エスコンF）

西武が逆転勝利で、5月以降では実に4年ぶりのリーグ首位に立った。

途中出場の岸潤一郎外野手（29）の大技小技が試合を決めた。

1点を追う7回2死からカナリオが二塁打で出塁。ここで岸が代打で登場。上原のカットボールを左翼席に逆転の1号2ランを放った。

この回、ネビンにも2試合で3発目となる左越え7号2ランが出てリードを広げた。

再び2点差に迫られた8回は1死一、三塁の場面で再び岸が打席へ。その3球目、高めの直球にバットを合わせて見事にスクイズ成功。貴重な6点目を叩き出した。

このリードを8回は篠原、9回は岩城が守り抜き、西武は再び貯金最多タイの「6」。オリックスが敗れ、5月以降では2022年8月以来4年ぶりの首位に立った。

3シーズンの苦闘を乗り越え、強い西武が帰ってきた。

ヒーローの岸は「仁志コーチから緊迫した場面で終盤（出番）あるからと言われていた。当たってくれてよかった。これから連勝つくっていくので応援よろしくお願いします」とファンにアピールした。

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