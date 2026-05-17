お笑いコンビ「華山」のにこらす（35）が17日、カンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。離婚したことを告白した。

ダブルヒガシ・大東翔生が、先輩の「豪快キャプテン」山下ギャングルゴリラにご飯をおごり続けていることが明らかになったこの日。実は先輩のにこらすにも金を貸していると話し始めた。

大東は「言っていいっすか？」とにこらすに確認した上で、「いっぱいお金必要になったんですよ、離婚されて」と説明。「え、離婚したの？」と驚くMC・東野幸治らに、にこらす本人が「はい、しました」と認めた。結婚生活は6年、子供もいたという。

ダブルヒガシ・東良介は「皆さん知らないじゃないですか。離婚したのが世間にバレたくないのか、コミュニティーラジオで発表したんですよ。地上波は多分ここが初めてです」と暴露した。

借金の経緯について、再び大東が「競馬で200万円ぐらい当てたんですよ。それがネットニュースになったら、次の日に（ニコラスが）いつもそんなことないのに、楽屋に来た」と回想。「“大東く〜ん、ちょっとお金貸してほしいね〜ん”って。それもめっちゃ大きい額」と振り返った。

大東は家に取りに来る指示。翌日、インターホンのモニターには1リットルの麦茶と1リットルのコーヒーのボトルを持って「来たよ〜」とおどけるにこらすが映り、「なんでこんなヤツに貸さなあかんねん…めっちゃ腹立つ」とぼやいた。

にこらすは「あまりにもシリアスになりすぎると額が額なんで、緊張感出るかなあと思って…」と釈明。「引っ越しとかもいろいろあって」とまとまったお金が必要だったことを話していた。

大東が競馬で大穴が的中し約200万円をゲットしたのは2024年10月のこと。にこらすは当時、離婚したとみられる。