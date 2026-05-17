◇プロ野球パ・リーグ 西武6-3日本ハム(17日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

西武が日本ハムに逆転で勝利しました。

この日NPB初登板となったワイナンス投手は3回、上川畑大悟選手とレイエス選手にタイムリーを浴び2点の先制を許します。

打線は4回まで日本ハム先発の北山亘基投手に2安打に抑えられますが5回、先頭の古賀悠斗選手がヒットで出塁すると、滝澤夏央選手の内野安打など２アウト満塁を作ります。このチャンスで3番・渡部聖弥選手がライトへタイムリーを放ち1点を返しました。

さらに7回、3番手の上原健太投手に対してカナリオ選手がツーベースを放ち2アウトからチャンスを作ると、代打・岸潤一郎選手が打席へ。初球のカットボールをとらえるとレフトスタンドへ2ランホームランを放ち逆転しました。

攻撃はこれで終わらず渡部選手がヒット、続く4番・ネビン選手はレフトスタンドへ2試合連続のホームランを放ちこの回4点をあげました。

その裏1点を失いますが8回は1アウトランナー1塁3塁で岸選手がスクイズを決め追加点。6-3とすると9回はクローザー岩城颯空投手が締め、勝利しました。

西武はこれで5カード連続の勝ち越し。他球場では首位のオリックスが敗れたため、西武が首位に浮上しました。