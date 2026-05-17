ランドセル商戦についてです。早くも来年に向けた準備が進んでいます。最近は色やデザインも選択肢が増えているランドセル。ことしの売り場を取材しました。

◆来年向け「ランドセル商戦」

4月はじめの入学式シーズン。



小学校を彩ったのは、淡いピンクに、ラベンダー。



色とりどりのランドセルです。



新一年生が期待に胸を膨らませる時期ですが……



新潟市内の商業施設でランドセルを手に取っていたのは“来年の”新一年生です。





◆年々時期が早まる「ラン活」

＜母親＞「どっちがいい？」＜子ども＞「こっち」＜母親＞「黄色がいい？じゃあ黄色にする？」

すでに来年を見据え始まっている「ランドセル商戦」。



カラーやデザインなど選択肢の幅が増え、ランドセルを選ぶ活動、いわゆる「ラン活」は年々時期が早まっています。



こちらの女の子が手に取ったのはラベンダー色のランドセル。



＜女の子＞

「むらさき」



Q） どこがお気に入り？

（ランドセルのパーツ指さして……）



Q） それなに？

＜女の子＞

「お花」



＜母親＞

「もともとラベンダーが好きかなって言ってて。どんなのあるか見に来て、ちょうどお花がかわいいよねって言ってて」



売り場を見渡しても目立つのはピンク色、クリーム色、ラベンダーなどのパステルカラー。



色が多様化し、ランドセルの種類は年々増えているといいます。



＜イオンスタイル新潟亀田インター キッズマネージャー 井上忠さん＞

「今のランドセルですと、お子様がですね、このランドセルのカラーが欲しいとか、このデザインが欲しいとか、お子様次第でランドセルを選んでいただくことが近年多くなってきていますので」



◆はじめての“ラン活”

楽しい反面、ときには頭を悩ませることも……



こちらの親子はこの日がはじめてのラン活です。



＜母親・小林美和さん＞

「きょうはなんか本格的にラン活始動しようかなみたいな感じで来て」



息子の翔斗くんは来年から小学生。お気に入りのランドセルを家族で探しに来ました。



＜息子・翔斗くん＞

「赤と黒」



＜母・美和さん＞

「今マリオブームでこの赤いラインがマリオっぽいから」



＜息子・翔斗くん＞

「黒がクッパ城のワルイージのところだから」



大好きなゲームのキャラクターの色に似た黒地に赤のラインが施されたランドセルが早速気に入ったようで……



＜翔斗くん＞

「買いたいー！買いたい買いたい買いたい」



＜母・美和さん＞

「買うんだけどねこれがいいんだね。すごいこれが気に入ったみたいだから、これになるのかな」



◆ランドセル選びで親子の攻防

しかし、ラン活はまだまだ始まったばかり。



他の色も試したいところ……



＜母親＞

「背負ってみたいのとかある？」



＜翔斗くん＞

「色だけだったら紫」



＜母・美和さん＞

「ワルイージの紫がほしかったんだよね」



そんな翔斗くんが次に背負ったのは、水色と紫のパステルカラーにリボンの刺しゅうがあしらわれたもの。



＜翔斗くん＞

「さっきよりこれめっちゃいい」



＜母親＞

「うっそ！」



＜翔斗くん＞

「だって紫が好きだから」



母・美和さんの想像からはかけ離れていました。



＜母親＞

「じゃあ1回置いてみて」



（子ども首振る）



＜母・美和さん＞

「あんなに黒がいいって言ってたじゃん！」



＜母・美和さん＞

「6年間使うものだから、今の感情だけで選んでいいのかっていうあれですよね……どう考えても6年後後悔する色じゃないですか」



今のお気に入りを見つけた子どもと、6年後を見据える母……



＜息子・翔斗くん＞

「あともうちょっと探索して」



＜母・美和さん＞

「そうだねもうちょっと探索しよう」



親子ともに納得のいくランドセルを見つけるまで……



ラン活はもう少し続くことになりそうです。

◆多様化するランドセル

今回取材した男の子も手に取っていたのですが、ベースが黒で縁が赤色だったり、側面とカバーが異なる色だったり、自分の好きな組み合わせを注文できるものもあるんです。



女性に人気のブランドのロゴが大きく描かれたものに、スポーツブランドとのコラボ……さらにネコをイメージして耳や鼻、ひげが形どられたものまであるんです。



広がりをみせる「ラン活」……小学校6年間の相棒にさらなる個性が生まれそうです。



2026年4月29日「夕方ワイド新潟一番」放送より